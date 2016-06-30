Новосибирск, 30 июня, 2016, 05:58 — ИА Регнум. У медвежонка, который родился в Новосибирском зоопарке 7 декабря, появилось имя — Ростик. Как рассказали ИА REGNUM в зверинце, на этот раз решено было выбрать имя внутри зоопарка, а не проводить общегородское голосование, как было год назад с медведицей Шилкой.

Новосибирский зоопарк Медвежонка из Новосибирского зоопарка назвали Ростиком

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С самого начала сотрудники предлагали один вариант, на котором теперь и остановились, — Ростик, в честь директора зоопарка Ростислава Шило.

«Скоро Ростику исполнится семь месяцев. Это уже не белоснежный малыш, вызывающий умиление, а задорный сорванец, и его игры с мамой Гердой порой больше похожи на дружеские спарринги», — делятся впечатлениями сотрудники зоосада.

Напомним, Ростик — уже второй малыш Кая и Герды. Их первенцем стала медведица Шилка, которая тоже была названа в честь Ростислава Шило. Сейчас Шилка живет в зоопарке Тэннодзи города Осака и пользуется большой популярностью у японцев.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило скончался 27 апреля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет, он являлся почетным жителем Новосибирска, депутатом горсовета, заслуженным работником культуры РФ. Но многие запомнили его как бессменного директора одного из крупнейших зоопарков в России — 55 лет своей жизни он посвятил работе в новосибирском зоосаде. За эти годы он прошёл путь от ветфельдшера до директора.

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