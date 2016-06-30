Полиция КНР прокомментировала задержание известного тибетского режиссера
Пекин, 30 июня, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Согласно опубликованному заявлению, тибетский режиссер Пема Цеден был задержан в аэропорту Синина в провинции Цинхай за нарушение общественного порядка. В настоящий момент кинематографист госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
Сотрудники правоохранительных органов провинции Цинхай задержали Пема Цедена после того, как режиссер оказал сопротивление служащим аэропорта, требующим покинуть зону получения багажа, пишет «Чжунго жибао».
«Пема Цеден был доставлен в отделение полиции, где он был дважды допрошен. Задержание и допросы известного режиссера были записаны на аудио и видео. Сотрудники полиции действовали в рамках существующего законодательства», — подчеркивается в опубликованном заявлении.
Вечером 29 июня задержанный почувствовал внезапное ухудшение самочувствия, после чего Пема Цеден был доставлен в одну из больниц провинции. В результате осмотра врачи диагностировали у мужчины повышенное давление и снижение количества сахара в крови. Тибетскому режиссеру была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент он находится под постоянным медицинским наблюдением.
Пема Цедем родился в 1969 г. в провинции Цинхай. Режиссер является лауреатом целого ряда престижным китайских и иностранных кинопремий. Последняя картина Пема Цедена «Тарло», повествующая о жизни тибетского пастуха, в 2015 г. выиграла приз за лучший сценарий на Тайбэйском кинофестивале.