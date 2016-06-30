Пекин, 30 июня, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Согласно опубликованному заявлению, тибетский режиссер Пема Цеден был задержан в аэропорту Синина в провинции Цинхай за нарушение общественного порядка. В настоящий момент кинематографист госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

staticflickr.com Стыд

Сотрудники правоохранительных органов провинции Цинхай задержали Пема Цедена после того, как режиссер оказал сопротивление служащим аэропорта, требующим покинуть зону получения багажа, пишет «Чжунго жибао».

«Пема Цеден был доставлен в отделение полиции, где он был дважды допрошен. Задержание и допросы известного режиссера были записаны на аудио и видео. Сотрудники полиции действовали в рамках существующего законодательства», — подчеркивается в опубликованном заявлении.

Вечером 29 июня задержанный почувствовал внезапное ухудшение самочувствия, после чего Пема Цеден был доставлен в одну из больниц провинции. В результате осмотра врачи диагностировали у мужчины повышенное давление и снижение количества сахара в крови. Тибетскому режиссеру была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент он находится под постоянным медицинским наблюдением.

Пема Цедем родился в 1969 г. в провинции Цинхай. Режиссер является лауреатом целого ряда престижным китайских и иностранных кинопремий. Последняя картина Пема Цедена «Тарло», повествующая о жизни тибетского пастуха, в 2015 г. выиграла приз за лучший сценарий на Тайбэйском кинофестивале.