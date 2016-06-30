Лас-Вегас, США, 30 июня, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Молодому гражданину Великобритании, признавшемуся в намерении убить претендента на пост президента США Дональда Трампа, предъявлены официальные обвинения, передаёт Associated Press.

academic.ru Американский суд

По информации агентства, 20-летний Майкл Сэндфорд обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия, препятствовании исполнению служебных обязанностей должностным лицом, срыве официального мероприятия и ещё по целому ряду пунктов. За эти действия в совокупности ему может грозить до 30 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в ходе митинга Дональда Трампа в Лас-Вегасе Майкл Сэндфорд подошёл к одному из полицейских, обеспечивавших охрану мероприятия, и попытался выхватить у него оружие. После этого он был немедленно задержан и передан секретной службе США.

Позднее молодой человек признался, что имел намерение застрелить политика и для этой цели специально прибыл в Лас-Вегас из Калифорнии.