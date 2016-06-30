Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2016, 05:30 — ИА Регнум.

На площадке Паратунка в рамках реализации проекта ТОР «Камчатка» к концу 2017 году построят объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Корпорации развития Дальнего Востока», на это федеральным бюджетом предусмотрено 5,7 млрд рублей.

srnsk.ru Тепло

При этом Корпорация уже объявила открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку документации по планировке территории и проектной документации для строительства объектов водо и теплоснабжения. «На текущий момент идет сбор заявок от участников. Дата окончания приема заявок — 11 июля 2016 года», — сказали в Корпорации.

ТОР «Камчатка» создан в 2015 году постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На территории Камчатки определены 8 инвестиционных площадок. На них предполагается развитие туристско-рекреационного, агропромышленного и транспортно-логистического кластеров.

Читайте также: Новый резидент ТОР «Камчатка» вложит в интернет-хаб более 200 млн рублей



