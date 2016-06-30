На объекты водотеплоснабжения зоны ТОР «Камчатка» потратят 5,7 млрд рублей
Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2016, 05:30 — ИА Регнум.
На площадке Паратунка в рамках реализации проекта ТОР «Камчатка» к концу 2017 году построят объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Корпорации развития Дальнего Востока», на это федеральным бюджетом предусмотрено 5,7 млрд рублей.
При этом Корпорация уже объявила открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку документации по планировке территории и проектной документации для строительства объектов водо и теплоснабжения. «На текущий момент идет сбор заявок от участников. Дата окончания приема заявок — 11 июля 2016 года», — сказали в Корпорации.
ТОР «Камчатка» создан в 2015 году постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На территории Камчатки определены 8 инвестиционных площадок. На них предполагается развитие туристско-рекреационного, агропромышленного и транспортно-логистического кластеров.
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