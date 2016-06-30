Якутск, 30 июня, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Решение, которым Верховный суд обязал ЦИК Якутии передать ходатайство инициативной группы о проведении референдума против раздачи гектаров земли на территории республики, вступило в силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил подававший иск в судебную инстанцию от имени инициативной группы адвокат Феликс Антонов. По его словам, решение Верховного суда, принятое ещё 19 мая, ЦИК обжаловать не стал, а значит должен теперь передать ходатайство о проведении референдума на рассмотрение депутатов Госсобрания Якутии.

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Однако в ЦИКе республики в ответ на просьбу сообщить, передано ли ходатайство о проведении референдума парламентариям, попросили перезвонить 4 июля: 19 июня решение вступило в силу, и на его исполнение избиркому дано 15 дней. «Мы не рассматривали. Ещё время есть у нас», — ответила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Екатерина Андреева.

Однако пока время шло, история получила новый поворот сюжета. Оказалось, что 29 июня Верховный суд РФ, вынося решение по аналогичному иску инициативной группы, постановил его не удовлетворять, то есть признать законным отказ ЦИКа в регистрации ходатайства инициаторов проведения референдума. Интересно, что оба иска рассматривались одним и тем же судьёй.

Что будет теперь с предыдущим решением, в Верховном суде сказать не могут, отказываясь отвечать на этот вопрос. Но Феликс Антонов уверенно говорит о том, что постановление суда есть, оно вступило в силу, не обжаловано ЦИКом, а значит должно исполняться. Мотивировочной части отказа по иску, рассмотренному в «Верховном суде» вчера, 29 июня, он пока не видел, но предполагает, что возможно при его подаче были совершены какие-либо технические ошибки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК Якутии уже 7 раз отказал инициативной группе, подававшей ходатайство на проведение референдума в республике по вопросу бесплатной раздачи больших участков земли. По словам членов инициативной группы, отказывают им каждый раз по формальным основаниям. «Не установлено, имели ли право те, кто образовали инициативную группу, её создавать. По закону они должны быть гражданами РФ, достичь 18 лет, являться дееспособными и не находится в местах лишения свободы. Из тех документов, которые были представлены нам, ЦИК не могла выявить, кто образовал инициативную группу, и, следовательно, их правоспособность», — так обосновывала один из отказов Екатерина Андреева.

Напомним, в своём ходатайстве инициаторы референдума предлагают задать жителям Якутии следующий вопрос: «Согласны ли вы с раздачей земельных участков в Республике Саха (Якутия) в порядке, предусматриваемом проектом федерального закона №930 602−6 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»?».