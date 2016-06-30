Гонконг, Китай, 30 июня, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Власти провинции Гуандун сообщили об успешном завершении основного этапа строительства самого протяженного моста через море. Возведение уникального сооружения началось в 2009 г.

gdqlbwg.com Мост в КНР

Мост, длина которого составляет около 55 км, включая 6,7-км подводный тоннель, соединил Гонконг с материковой частью Китая и Макао. После окончательного ввода в эксплуатацию путь из Гонконга в Чжухай сократится с 4 часов до получаса, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящий момент все крупные строительные работы завершены, в ближайшее время начнется испытание конструкций, после чего состоится официальная церемония открытия самого длинного моста в мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце мая в КНР было завершено строительство самого длинного стеклянного моста в мире. Стеклянный мост длиной 393 метра построили в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань, Китай) на высоте 300 метров.