Ньон, Швейцария, 30 июня, 2016, 05:17 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не объявлять минуту молчания о погибших в результате теракта с аэропорту Стамбула переда матчами ¼ чемпионата Европы-2016. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление организации.

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В УЕФА пояснили, что минута молчания объявляется лишь в тех случаях, когда трагедия непосредственно связана с футболом, одной из стран-участниц матча, либо страной-хозяйкой турнира.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2016 сыграют сборные Польши и Португалии, Уэльса и Бельгии, Германии и Италии, Франции и Исландии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершённых террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибло 42 человека, ещё 239 человек получили ранения.