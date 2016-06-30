Москва, 30 июня, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Поставки импортного алкоголя в Россию в ближайшее время могут прекратиться в связи с острым дефицитом акцизных марок, пишет 30 июня газета «Коммерсантъ».

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Как сообщил изданию федеральный чиновник, в настоящее время завершается выдача импортёрам алкоголя акцизных марок старого образца. По ряду позиций она уже прекращена в связи с отсутствием запасов на складе Центральной акцизной таможни.

При этом марки нового образца, которые должны начать выдаваться с 1 июля, ещё не напечатаны из-за того, что ФТС до сих пор не проведён конкурс на выбор подрядчика для их производства. В Союзе импортёров алкогольной продукции (СИАП) сообщили, что проблемы с получением акцизных марок уже повлекли приостановку или резкое снижение ввоза алкоголя отдельными компаниями.

Председатель правления СИАП Валерий Филатов назвал сложившуюся ситуацию критической и сообщил, что готовит в связи с этим обращение к первому вице-премьеру Игорю Шувалову.