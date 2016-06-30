Москва, 30 июня, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Центробанк России в ближайшей перспективе не видит возможности возобновить пополнение международных резервов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ИА REGNUM Валюта

«Пока в краткосрочной перспективе мы не видим возможности пополнять ЗВР», — сказала Набиуллина в интервью газете «Ведомости».

Глава Центробанка подчеркнула, что решение о возможном возобновлении валютных интервенций «не зависит ни от цены нефти, ни от уровня курса». «У нас нет количественных критериев», — отметила она.

По словам Набиуллиной, решение «скорее зависит от качественной оценки ситуации, уверенности в том, что валютный рынок стабилизировался в долгосрочном плане и наши операции не приведут к повышению его волатильности».