Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2016, 04:28 — ИА Регнум. В детском лагере «Альбатрос» на Камчатке, где 11-летний мальчик избил 9-летнего ребенка на глазах у сотрудника учреждения, пройдет служебная проверка, назначенная властями региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила замминистра спорта и молодежной политики края Людмила Черемисина.

kom-dir.ru Проверка

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Вместе со следователями Следственного комитета и сотрудниками полиции специалистам предстоит провести собственную проверку и выяснить все обстоятельства происшествия. «С воспитанниками и воспитателями этого лагеря уже проведены дополнительные инструктажи по технике безопасности. Они пройдут во всех загородных лагерях Камчатки. Кроме того, мы проведем совещание с руководством всех учреждений, где в летний период проходит оздоровительная кампания», — сказала замминистра.

Пострадавший ребенок сейчас находится в Елизовской районной больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке СКР начал проверку по факту драки двух маленьких детей во время утренней гимнастики в детском оздоровительном лагере «Альбатрос». В результате 9-летний ребенок получил закрытую травму живота и разрыв желчного пузыря. По словам следователей, мальчишки встретились на гимнастике утром 29 июня и не поделили очередность выполнения упражнений.

При этом гимнастика проводилась под руководством работника лагеря, которая не приняла достаточных мер к недопущению конфликта и своевременно не пресекла драку.