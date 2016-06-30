Берлин, 30 июня, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Прогноз роста ВВП Германии в 2016 году может быть понижен в связи с решением Великобритании о выходе из Европейского союза. Об этом заявила помощник главы европейского департамента Международного валютного фонда Энрика Детреджич, передаёт The Wall Street Journal.

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«Мы думаем о пересмотре в сторону понижения. Мы уже указывали в нашем отчёте, что британский референдум был риском понижения», — сказала представитель МВФ.

Напомним, ранее Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Германии на 2016 год до 1,7% ВВП, а прогноз на 2017 год был понижен до 1,5% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход Соединённого Королевства из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.