Пекин, 30 июня, 2016, 04:19 — ИА Регнум. В ходе заседания Госсовета КНР под председательством премьер-министра Ли Кэцяна был принят новый долгосрочный план развития сети железных дорог до 2020 г. Согласно принятому документу, Китай планирует увеличить протяженность железнодорожной сети на 150 тыс. км.

day.az Железная дорога

«Развитие железной дороги является приоритетной задачей для властей КНР. Разветвлённая железнодорожная сеть является «спасательным кругом» для национальной экономики Китая», — заявил Ли Кэцян.

Китайский политик отметил, что по сравнению с крупными развитыми странами железнодорожная сеть КНР недостаточно обширна. Премьер-министр Китая несколько раз подчеркнул, что строительство железных дорог имеет важное значение для стабилизации экономического роста и структурных реформ, пишет «Чжунго синьвэнь».

К концу 2015 г. протяженность железных дорог КНР составляла около 121 тыс. км., в том числе 19 тыс. км высокоскоростных магистралей. В 2008 г. власти КНР приняли план развития транспортной инфраструктуры, согласно которому к 2020 г. в Китае должны были построить около 120 тыс. км железнодорожного полотна.

В новом плане развития цифры значительно увеличились — общая протяженность должна вырасти на 150 тыс. км, при этом на высокоскоростную железную дорогу приходится сразу 30 тыс. км. Китай расширяет железнодорожное строительство в центральной и западной части страны. Для осуществления намеченного плана развития железнодорожных сетей только в этом году Пекин выделит 800 млрд юаней ($120,5 млрд).