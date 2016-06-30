Якутск, 30 июня, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Жительнице Якутии, оказывая косметологические услуги без лицензии, причинили химический ожог роговицы. Женщина ослепла на один глаз, в отношении косметолога возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Прокуратура Алданского района Якутии установила, что пострадавшей от действий косметолога женщине были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. Процедуры проводила косметолог Юлия Бодю, не являясь индивидуальным предпринимателем и без лицензии на медицинскую деятельность. Частную медицинскую практику по оказанию косметологических услуг населению она осуществляла незаконно.

Якутянке женщина оказала услуги по перманентному макияжу век и химическому пилингу лица (дерматологический пилинг). Во время проведения этих процедур был причинен химический ожог роговицы левого глаза 2−3 степени, осложнившийся гнойной язвой и снижением остроты зрения до полной слепоты.

Проверка прокуратуры также установила, что Юлия Бодю, незаконно проводя косметологические процедуры, нанесла вред здоровью еще одной девушке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека).