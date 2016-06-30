Москва, 30 июня, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Центробанк России на сегодняшний день не рассматривает вопроса о либерализации тарифов на ОСАГО. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью газете «Ведомости».

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«Что касается рынка ОСАГО, то, прежде чем говорить о либерализации тарифов, нужно навести порядок с той ситуацией, которая сложилась на рынке. Если освободить тариф, то он в ряде регионов может серьезно вырасти, поскольку для страховщиков часть регионов сейчас убыточна. Это приведет к диспропорциям на рынке», — отметила Набиуллина.

По её словам, задача Центробанка сегодня состоит в том, чтобы «сделать рынок более сбалансированным в региональном разрезе», а также «решить проблемы доступности полисов, навязывания услуг».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в июне глава Центробанка на заседании в Госдуме заявила, что в ряде регионов сохраняются проблемы с ОСАГО, однако в целом ситуация с этим видом страхования «несколько смягчилась».

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