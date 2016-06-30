Вашингтон, 30 июня, 2016, 03:45 — ИА Регнум. В результате удара ВВС США в Ираке уничтожен по меньшей мере 250 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из американских представителей.

xakac.info Разрушенный сирийский город

Как уточняется, авиаудары были нанесены по автомобильному конвою боевиков в районе к югу от города Эль-Фаллуджа. В результате было уничтожено также около 40 единиц техники, принадлежавшей террористам.

Как передавало ИА REGNUM, в конце прошлой недели командующий правительственными силами Ирака Абдель Ваххаб ас-Саиди объявил о полном освобождении от боевиков города Эль-Фаллуджа, который расположен в полусотне километров от Багдада. Вооруженными силами Ирака были уничтожены более 1800 террористов. До последнего времени город служил важным плацдармом для боевиков вблизи иракской столицы.