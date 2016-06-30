Москва, 30 июня, 2016, 03:19 — ИА Регнум. К перемирию в Сирии 29 июня присоединились ещё три населённых пункта. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями трех населённых пунктов в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 169», — говорится в документе.

Кроме этого, были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хама и Эль-Кунейтра. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Продолжено оказание гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Сирии. «Малообеспеченным семьям населённого пункта Эль-Хуа провинции Латакия доставлен гуманитарный груз — мука, мясные и рыбные консервы», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.