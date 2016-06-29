Москва, 30 июня, 2016, 02:56 — ИА Регнум. В Сирии за сутки зафиксировано пять нарушений режима перемирия на территории провинции Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

http://life-pics.ru Самодельный миномёт

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в районах населённых пунктов Арбил, Хараста, Хауш-эль-Хайят, Эль-Каса и Хутейта-эль-Джараш», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают препятствовать окончательному установлению перемирия.

«В провинции Алеппо из самодельной артиллерии и миномётов террористы обстреляли населённые пункты Хандрат, Кудехи и Мухейм-Хандрат, а также кварталы Шейх Максуд, Аз-Загра, Мейдан и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. Обстрелам террористов также подверглись населённые пункты Блелие, Бахария и Хутейта-эль-Джараш в провинции Дамаск, Фуаа в провинции Идлиб и Раша в провинции Латакия», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.