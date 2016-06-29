Владивосток, 30 июня, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Совет Федерации РФ подготовил проект документа по корректировке закона о «дальневосточном гектаре». Предлагаемые поправки будут согласовываться с органами государственной власти для их дальнейшего принятия на осенней сессии Госдумы РФ. Такие данные по итогам заседания рабочей группы озвучил статс-секретарь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митрофан Греков. Волы в плугу. 1911

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«Как любой новый инструмент, закон нуждается в корректировке. Мы разрабатывали данный механизм именно с этой установкой. Для этого были выделены пилотные муниципалитеты и предусмотрено трёхэтапное введение в действие закона. Вносится не так много поправок, но снимается ряд опасений, которые были у регионов и сенаторов», — прокомментировал Кирилл Степанов.

Законопроектом предусматривается возможность исключения отдельных территорий из зоны действия проекта по выделению «дальневосточных гектаров». Предполагается, что главы субъектов будут вносить исключения и согласовывать их с Минвостокразвития. После этого региональный законодательный орган должен будет провести по указанному вопросу голосование.

«Это снимет ряд существующих противоречий и повысит уровень ответственности органов государственной власти регионов», — уточнил статс-секретарь.

Ещё один блок поправок касается совершенствования запретов и ограничений на переход права собственности в отношении участков иностранным гражданам. Предусмотрены ограничения на наследование «дальневосточных гектаров» иностранцами, а также их изъятие в случае утраты российского гражданства.

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Третий блок поправок был внесён парламентариями из Якутии. Одобрена инициатива об оптимизации числа уполномоченных органов, которые ответственны за предоставление земли. Полномочия органов местного самоуправления будут централизованы. Решение о предоставлении «дальневосточных гектаров» будет рассматриваться на уровне муниципальных районов или городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, позволяющий гражданам России взять участок площадью до 1 гектара в регионах Дальнего Востока, подписан президентом РФ 2 мая 2016 года. Через пять лет землю можно будет оформить в аренду или собственность.

С 1 июня землю в субъектах Дальнего Востока могут получить лишь их жители. С 1 октября участки станут доступны всем дальневосточникам, с 1 февраля на них смогут претендовать и жители России.

Хабаровский край стал первым субъектом ДФО, где официально отданы в безвозмездное пользование два первых «дальневосточных гектара». На сегодняшний день, 30 июня, речь идёт уже о 14 участках, 32 — на стадии заключения договора. Всего подано 1 936 заявок.