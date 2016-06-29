Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2016, 02:50 — ИА Регнум. На Камчатке СКР начал проверку по факту драки двух маленьких детей во время утренней гимнастики в детском оздоровительном лагере «Альбатрос». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном ведомстве, в результате 9-летний ребенок получил закрытую травму живота и разрыв желчного пузыря.

image.newsru.com Детская больница

По словам следователей, мальчишки встретились на гимнастике утром 29 июня и не поделили очередность выполнения упражнений. «В ходе конфликта 11-летний мальчик нанес 9-летнему удары, причинив закрытую травму живота, разрыв желчного пузыря. С полученными травмами ребенок госпитализирован в Елизовскую районную больницу», — рассказали в СКР.

При этом там отмечают, что гимнастика проводилась под руководством работника лагеря, которая не приняла достаточных мер к недопущению конфликта и не своевременно пресекла драку. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана оценка действиям персонала детского оздоровительного лагеря», — добавили следователи.

ИА REGNUM напоминает, что на Камчатке, как и по всей стране, проводилась проверка в детских лагерях после трагедии в Карелии. В рамках инспекции ревизоры также должны были установить квалификацию педагогов и всего персонала.