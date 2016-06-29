Хельсинки, 30 июня, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Президент Саули Ниинистё поговорил по телефонной связи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом 29 июня сообщает финский национальный вещатель Yle.

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По сообщению канцелярии президента, главы государств обсудили, в частности, выполнение Минских соглашений, отношения с Россией, а также вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Финляндией. Беседа состоялась по инициативе финской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по приглашению финского президента Саули Ниинистё 1 июля президент РФ Владимир Путин посетит Финляндию. По словам Саули Ниинистё, на предстоящих переговорах лидеры обсудят восстановление отношений между РФ и Турцией, а также продвижение мирных переговоров на Украине. Кроме того, по всей вероятности, будет затронут вопрос референдума в Великобритании.