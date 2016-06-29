Лондон, 30 июня, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер министра страны, передаёт The Times.

UK Home Office Тереза Мэй

Следует отметить, что Тереза Мэй выступала за сохранение членства Великобритании в Европейском союзе. Ожидается, что главным её соперником в предвыборной гонке станет экс-мэр Лондона, евроскептик Борис Джонсон.

Ранее о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра заявил министр обороны Великобритании Лиам Фокс. Также принять участие в выборах намерен министр труда Стивен Крэбб.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход Соединённого Королевства из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.