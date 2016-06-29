Казань, 30 июня, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Детский танцевальный ансамбль «Бисеринки», задержавшийся в Стамбуле из-за теракта, вечером 29 июня прибыл в Казань, сообщила помощник президента Татарии Лейла Фазлеева.

art16.ru Детский танцевальный ансамбль «Бисеринки»

«Дети будут ночевать в гостинице города Казани, их ждет поздний ужин и отдых, они уедут в Набережные Челны утром, как проснутся, отдохнут, поедят», — приводит ТАСС слова Фазлеевой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел Астахов сообщил, что 15 детей из танцевального ансамбля «Бисеринка», оказавшиеся в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в момент теракта, никто из них не пострадал.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершённых террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибло 42 человека, ещё 239 человек получили ранения.