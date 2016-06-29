Париж, 30 июня, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Рейтинг доверия президенту Франции Франсуа Олланду снизился до беспрецедентно низкой отметки, сообщает газета Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Опрос общественного мнения, проведённый исследовательской компанией TNS Sofres, показал, что рейтинг действующего президента на сегодняшний день составляет 12%.

Издание отмечает, что поддержка Франсуа Олланда снижается, несмотря на предпринимаемые им в последнее время шаги по повышению своей популярности, такие как повышение заработных плат учителям и госслужащим.

Добавим, 29 июня TNS Sofres также обнародовала результаты опроса, который показал, что 45% французов выступают за проведение референдума о выходе страны из Евросоюза, а 44% респондентов — против.

При этом 45% опрошенных заявили, что выступают за сохранение членства Франции в ЕС, 33% — за выход из Евросоюза, а ещё 22% не определились.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня Франсуа Олланд заявил, что «европейский вопрос» будет играть далеко не последнюю роль в предвыборной гонке во Франции 2017 года. «Мы видим, что президентские выборы будут развиваться также вокруг европейского вопроса и не только относительно ориентации, но и даже по вопросу присутствия, участия Франции в Европейском союзе», — сказал он.