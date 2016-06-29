Москва, 30 июня, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Итоги референдума в Великобритании являются проигрышем евробюрократии. Об этом 30 июня заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дверной звонок

«Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не просчитал последствий референдума. Но причина голосования Великобритании — разочарование в ЕС. Посмотрите на репортажи после итогов референдума. Британцы говорили: мы хотим сами решать вопросы нашей страны. Именно благодаря тому, что Британия была наименее интегрирована в ЕС, они смогли принять решение более смело, чем страны, которые находятся внутри ЕС. Это проигрыш евробюрократии. Первый звоночек был в Нидерландах на голосовании, где проголосовали против интеграции с Украиной. Сейчас Нидерланды сказали: мы не видим легального решения подписания соглашения. Если ЕС надавят на Нидерланды, то референдум может последовать», — сказал Железняк в эфире «Первого канала».

По его словам, все ценности «связаны с той или иной конфессией, потом есть ценности и традиции этносов, и когда нам говорят об особых европейских ценностях — это абсурд»: «Нам хотят сказать о христианских ценностях, но не решаются. Любой народ хочет суверенитета своего государства во всех вопросах. Долгосрочными являются те союзы, которые взаимовыгодны для всех сторон. Это — основа объединений, потому что в них страна не передаёт суверенитет, а распоряжается им во взаимоотношениях».

Железняк в ответ на слова итальянской журналистки о том, что в Италии подобный вопрос нельзя поднимать на референдуме, подчеркнул, что в ходе референдума в Великобритании голосовала не элита, а народ: «Более 30 млн британцев пришло к участкам. Если вы говорите, что у Италии нет права голосовать по поводу статуса ЕС, то вопрос: проблемы абортов можно решать на законодательном уровне, а вопросы о судьбе страны нельзя? Более демократичной формы, чем референдум, я не встречал».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.