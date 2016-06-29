Вашингтон, 30 июня, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Американская компания Apple получила патент на технологию, которая позволяет блокировать фото‑ и видеосъёмку с электронных устройств, сообщает портал 9to5mac.

Для реализации этой функции используется специальная камера, которая сможет воспринимать инфракрасные лучи и интерпретировать зашифрованную в них информацию. Такой сигнал сможет использоваться для блокирования съёмки фото и видео путём временного отключения функции записи на устройстве.

Предполагается, что излучатель подобного инфракрасного сигнала можно будет устанавливать в тех местах, где запрещена съёмка — кинотеатрах, концертных залах, выставках и других местах.

Кроме этого, отмечается, что новая технология сможет найти применение в музеях, так как позволит автоматически предавать на гаджет информацию о фотографируемом объекте.