Дамаск, 8 сентября, 2016, 10:38 — ИА Регнум.



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон оторван от реальности, о чем свидетельствуют его высказывания в отношении Сирии, заявили 8 сентября во внешнеполитическом ведомстве ближневосточной страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению МИД Дамаска, высказывания британского дипломата являются частью агрессии Лондона против Сирии, а также свидетельствуют о том, что он не понимает ситуации в стране.

«Заявления министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона говорят о том, что полностью оторван от реальности, а также о том, что он не понимает, что времена (британского колониального) мандата навсегда остались в прошлом», — говорится в распространенном дипломатическим ведомством Сирии документе.