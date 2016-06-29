Астана, 30 июня, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым поблагодарил его за содействие в нормализации отношений между Анкарой и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Нурсултан Назарбаев

«Президент Турции искренне поблагодарил президента Казахстана за бесценный вклад и большую работу, направленную на нормализацию всего комплекса отношений между Турцией и Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган пригласил Назарбаева посетить с визитом Турцию в ближайшее время. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня состоялся первый за семь месяцев телефонный разговор президента России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее турецкий президент направил российскому лидеру письмо с извинениями за сбитый ВВС Турции в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24 и гибель в результате атаки российского лётчика.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре Путин отметил, что полученное от Эрдогана послание «создало предпосылки для того, чтобы перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях и начать процесс возобновления совместной работы по международной и региональной проблематике, а также по развитию всего комплекса российско-турецких отношений».

Президент России заявил, что поручит правительству вступить в переговоры с турецкими ведомствами о восстановлении двустороннего сотрудничествав торгово-экономической и других сферах, а том числе о снятии ограничительных мер относительно посещения Турции российскими туристами.

Читайте подробнее: Путин распорядился восстановить отношения с Турцией