Кемерово, 30 июня, 2016, 00:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

По данным следствия 29 июня текущего года в 21:21 местного времени на шахте «Карагайлинская» при проведении работ произошло обрушение кровли. На участке в этот момент находились два человека.

«Горнорабочий 1956 года рождения госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Второй горнорабочий 1982 года рождения погиб, его тело спасателями поднято на поверхность», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

В пресс-службе МЧС России по Кемеровской области сообщают, что аварийно-спасательные работы на шахте «Карагайлинская» к настоящему времени завершены. В них было задействовано 48 человек и девять единиц техники.

Восстановительные работы на шахте планируется начать в среду, 30 июня.