Анкара, 29 июня, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджжеп Тайип Эрдоган заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сегодня, 29 июня, сообщает телеканал RT.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган перед началом саммита «Группы двадцати» (G20). 15 ноября 2015 года. Анталья, Турция

Эрдоган заявил, что договорился о встрече с президентом Путиным на саммите G20, который должен пройти в Китае в сентябре этого года.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора Путина с Эрдоганом, который состоялся по инициативе российской стороны, лидеры двух стран договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи.