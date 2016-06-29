Нью-Дели, 29 июня, 2016, 23:55 — ИА Регнум.



foretime.ru Памятник Махатме Ганди в Москве

India Today, ведущий общественно-политический журнал Индии, предостерегает главу правительства Индии Нарендру Моди от сближения с США в ущерб отношениям с Россией. Таков посыл опубликованной авторитетным индийским еженедельником статьи под говорящим заголовком «Старый друг лучше новых двух», написана она исполнительным редактором журнала Раджой Ченгаппой по его возвращении с XX Петербургского международного экономического форума.

Во вступлении к статье отмечается то, что, по мнению редактора журнала, лежит в основе популярности президента России Владимира Путина среди своего народа:

«Путин был озадачен вытягиванием России из глубокой трясины, в которой она тонула: преобладающий над федерацией хаос, контролируемая олигархами экономика, новые мафиози правили улицами и коррупция была угрожающей. Но даже тогда он проявлял выдержку и твёрдость (его соперники называли это жестокостью) во исполнение своего дела. Когда я встретил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге Путина для эксклюзивного общения, наряду с избранной группой редакторов со всего мира, он стал стальным человеком России. За 16 предшествующих лет он приручил беспокойную федерацию, нефтяными сверхдоходами отстроил заваливающуюся экономику, и, что самое важное для его соотечественников, вернул им гордость за свою нацию.»

Вышеприведённое понимание в современной Индии имеет особое значение в свете того, что глава правительства Индии Нарендра Моди, рассуждая недавно о себе во внешней политике индийскому телеканалу Times Now, заявил: «Мир судит о правительстве нации на основе его положения в своём государстве, по тому сколь сильно его слово в собственной стране».

В статье отмечена поддержка со стороны Путина в Китае по части включения Индии в Группу ядерных поставщиков. Особо замечено видение и настрой лидера России на возможность большего развития отношений с Индией.

В статье дана положительная оценка прямого ответа Путина на вопрос об отношении России к Индии в ключе недавнего визита премьер-министра Моди в США. Сказано, что Путин напомнил о «капризной природе принятия решений» США, на примере то, что до занятия должности главы индийского правительства Моди в США был не въездным. Авторитетное индийское издание смысл ответа Путина поняло так:

«Россия была более достойным доверия другом и Моди не стоит поддаваться одурманиванию со стороны приспособленцев. Или как гласит старая русская пословица: старый друг лучше новых двух».

Статья в еженедельнике India Today завершается прямой просьбой к Моди учесть благожелательное отношение Путина к Индии.