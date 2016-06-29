Анкара, 29 июня, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна одолеет террористические группировки, передает Washington Times.

kupivip.ru Фески

Выступая на ифтаре (разговение в месяц Рамадан) 29 июня Эрдоган отметил, что террористические организации пытались помешать возвышению Турции, в том числе стать одной из 10-ти сильнейших экономик и построить крупнейший аэропорт мира. Обращение президента к своим подчиненным связано со вчерашними терактами в аэропорту Стамбула.

Эрдоган заявил: «Ни РПК, ни РНОПФ, ни ДАИШ… не добьются успеха в сдерживании Турции от ее целей». Под аббревиатурами имеются ввиду Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт и ИГИЛ (запрещено в РФ).

Турецкий лидер назвал нападавших «немусульманами», которые «подготовили свое место в аду».

Эрдоган также поблагодарил мировых лидеров, включая президента США Барака Обаму и президента России Владимира Путина, за выражение соболезнований по погибшим в аэропорту имени Ататюрка.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По последним данным в результате теракта погибло 42 человека и более 239 получили ранения.