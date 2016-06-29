Курск, 29 июня, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Все четыре парламентских партии утвердили окончательные списки кандидатов в депутаты Госдумы. Который будут выдвигаться в одномандатных округах и по региональным спискам. Как сообщает ИА REGNUM, списки «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» были опубликованы 27 июня, а ЛДПР определились с кандидатурами на съезде 28 июня.

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Региональный список КПРФ №45 возглавил действующий депутат Госдумы Николай Иванов. За ним идут депутаты Курской областной думы Александр Анпилов и Александр Бобовников, а также коммунист Сергей Семенов. В Курском одномандатном избирательном округе кандидатом также стал Николай Иванов, в Сеймском округе — Максим Буданов.

Региональную группу, которая включает в себя Брянскую и Курскую области, возглавил действующий депутат Госдумы от Курской области Александр Четвериков. Он также стал кандидатом в Курском одномандатном избирательном округе. В Сеймском округе кандидат в депутаты — член совета регионального отделения партии Анатолий Куракин.

От ЛДПР по региональной группе №80 на выборы пойдут депутат облдумы Владимир Федоров и Татьяна Долгинцева. Группу №81 будут представлять Анна Распопова и депутат облдумы Игорь Бредихин. В Курском и Сеймском одномандатных округах ЛДПР будут также представлять Владимир Федоров и Анна Распопова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель Курской областной думы Татьяна Воронина и ее заместитель Виктор Карамышев будут участвовать в выборах в Госдуму по одномандатным округам от партии «Единая Россия». В региональном списке «ЕР» объединила Белгородскую, Курскую и Орловскую области. Список возглавил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, за ним идут орловский депутат Николай Земцов и действующий член Госдумы Александр Брыксин, представляющий Курскую область, президент Белгородской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя Белгородской областной думы Валерий Скруг, глава Курского городского собрания Ольга Германова и другие.

Выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, часть — по партийным спискам. На прошлых выборах, в 2011 году, явка избирателей в Курской области составила 54,7%. «Единая Россия» получила 45,7% голосов, КПРФ — 20,7%, «Справедливая Россия» — 14,4%, ЛДПР — 13,5%.