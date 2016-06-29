Ереван, 29 июня, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Апрельские события в Карабахе доказали, что статус-кво больше неприемлем и может привести к новой вспышке насилия. Об этом в ходе совместной пресс-конференции в Ереване с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Photolure Франк-Вальтер Штайнмайер и Эдвард Налбандян перед встречей в Ереване

Германский дипломат прибыл в Армению 29 июня в рамках трёхдневного визита в регион. Штайнмайер также побывает в Азербайджане и Грузии.

Действующий председатель ОБСЕ выразил надежду, что уже в этом году удастся начать переговоры по внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения войск. По его словам, переговоры между сторонами участились, и они направлены на предотвращение увеличения напряженности в зоне карабахского конфликта.

«До сих пор не удалось найти приемлемый для сторон вариант для разрешения конфликта, но может быть путь был ошибочен. Безусловно, у нас есть ожидания и от Армении и от Азербайджана. Полагаю, что в первую очередь нужно обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Апрельские события должны подтолкнуть нас к тому, чтобы в ближайшем будущем был найден приемлемый вариант для выхода из сложившегося кризиса», — цитирует Штайнмайера АрмИнфо.

По его словам апрельские события доказали, что статус-кво больше неприемлем и может привести к новой вспышке насилия. Штайнмайер выразил убеждение, что все стороны конфликта должны увеличить усилия для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира, и Германия, председательствующая в ОБСЕ, с первых дней ставила этот вопрос в числе своих приоритетов.

В свою очередь глава МИД Армении Эдвард Налбандян отметил, что в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта должно быть право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. По словам министра, если Азербайджан будет уважать соглашение о перемирии 1994 и 1995 гг. и договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, удастся продолжить переговоры. «Их цель урегулирование исключительно мирным путем, в основе которого должно быть признание и реализация права Нагорного Карабаха на самоопределение», — заявил министр, слова которого приводит news.am.

Налбандян проинформировал, что в ходе переговоров по Карабаху не обсуждается и не может обсуждаться вариант статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Отвечая на вопрос о перспективах реализации договоренностей двух последних саммитов, министр отметил, что после каждой встречи сопредседатели спрашивают, удастся ли уважать достигнутые договоренности. «Я всегда им отвечаю — подождите пока азербайджанская делегация возвратится в Баку и как будет представлять итоги встречи. Потом сделаем выводы. Сегодня Азербайджан, к сожалению, пытается перетянуть канат и создать у общественности впечатление, что договоренности выгодны им. Не думаю, что это будет полезно переговорному процессу», — отметил министр.

«В качестве примера они приводят Нахиджеван — в свое время населенный армянами район, где не осталось ни армян, а памятники их культурного наследия уничтожены. Это действительно пример того, почему такой подход не может быть предметом переговоров. Не обсуждался и не будет обсуждаться вариант статуса в составе Азербайджане. Сопредседатели и главы стран — сопредседателей неоднократно заявляли, что статус должен решить народ НК путем свободного волеизъявления», — подчеркнул Эдвард Налбандян.

Помимо вопросов карабахского урегулирования, которые, как признал сам германские министр, были ключевыми на встречах в Ереване, стороны обсудили также двухстороннее сотрудничество.

В результате Армения и Германия подписали межправительственное соглашение об исключении двойного налогообложения.

Кроме этого, министр иностранных дел Армении заявил, что Армения придает важное значение решению Бундестага о признании Геноцида армян. «Этим шагом Германия не только внесла вклад в международное признание и осуждение Геноцида армян, но и внесла вклад в борьбу против повторения подобного преступления против человечности», — отметил Налбандян, добавив, что этим Германия также признала часть своей ответственности.

Вопросы сотрудничества между Арменией и Германией, а также карабахское урегулирование действующий председатель ОБСЕ обсудил также на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.