Анкара, 29 июня, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Бараком Хусейном Обамой. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

Сообщается, что Обама выразил соболезнование народу Турции после террористического акта в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Президент США предложил Турции помощь в расследовании этого бесчеловечного теракта.

Напомним, ранее сегодня соболезнования Эрдогану выразил президент России Владимир Путин. Это был первый телефонный разговор лидеров России и Турции после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией 24 ноября 2015 года.