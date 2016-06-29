Вашингтон, 29 июня, 2016, 22:09 — ИА Регнум. США близки к введению постоянного запрета для сопровождения семей американских военнослужащих и гражданского персонала в Турции, передает Daily Mail.

Барак Обама во время визита в Пентагон

Еще в марте администрация президента Барака Обамы распорядилась тем, чтобы семьи военных и дипломатические работники США покинули авиабазу Инджирлик, которая по большей части используется для борьбы против «Исламского государства» (запрещено в РФ), а также другие районы на юге Турции.

Решение коснулось 670 членов семей, 100 из которым разрешили остаться в Стамбуле и Анкаре.

В настоящее время, по источникам британского информагентства, Пентагон планирует объявить любые развертывания в Инджирлике (рядом с городом Адана) и других районах Турции поездками «без сопровождения». Т. е. семьям и гражданским лицам будет запрещено сопровождать военнослужащих.

«Это изменение отражает продолжающееся ухудшение условий безопасности на всей территории Турции», — поделился с Reuters на правах анонимности один из источников.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По последним данным в результате теракта погибло более 41 человека и более 239 получили ранения.