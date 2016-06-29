Великий Новгород, 29 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Институт медицинского образования (ИМО) Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в этом году выпустил 243 студента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, намерение работать в Новгородской области после окончания обучения в интернатуре и ординатуре изъявили 77 выпускников, 52 из них уже заключили целевые договоры с государственными учреждениями здравоохранения, ещё девять готовы работать в районах — Окуловском, Старорусском, Новгородском, Демянском и Солецком.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«Выпускники ИМО пройдут последипломную подготовку в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге по анестезиологии и реаниматологии, терапии, педиатрии, хирургии, скорой медицинской помощи, кардиологии, онкологии, акушерству-гинекологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии», — сообщили в пресс-центре правительства.

Всего заключено в этом году институт подготовил 129 выпускников лечебного факультета (из них 31 отличник), 70 стоматологов (семь окончили вуз с отличием), 37 фармацевтов (трое из которых с красными дипломами) и семь специалистов по сестринскому делу (из них трое отличников).