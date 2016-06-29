Сергиев Посад, Московская область, 29 июня, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Крупное ДТП произошло в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Life.

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Сообщается, что дорожно-транспорте происшествие произошло на 10-м километре Большого бетонного кольца в Московской области. Грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковыми автомобилям «Лэнд Ровер» и «Фольксваген».

В результате столкновения погибли три человека, в том числе 5-летний ребенок.

По предварительным данным виновником ДТП является водитель грузовика, который выехал на полосу встречного движения.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.