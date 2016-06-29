Анкара, 29 июня, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Премьер Турции раскрыл подробности теракта в аэропорту Стамбула

Аэропорт

Один из нападавших исполнил отвлекающий маневр

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорит, что один из нападавших на аэропорт Стамбула подорвал себя на улице, позволив тем самым двум другим проникнуть вовнутрь, передает ABC News.

«Когда террористы не могли пройти обычную систему безопасности, когда они не могли пройти сканеры, полицию и органы безопасности, они вернулись и вытащили свое оружие из их чемоданов и открыли беспорядочную стрельбу по проверке безопасности», — заявил Йылдырым.

«Один взорвал себя снаружи, а двое других воспользовались паникой, образовавшейся во время перестрелки, и проникли внутрь и взорвали себя», — добавил турецкий премьер.

Напомним, вчера (28 июня) в аэропорту им. Ататюрка произошел тройной теракт. Погиб 41 человек, свыше 230 получили ранения.