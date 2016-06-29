Москва, 29 июня, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Совет по правам человека при президенте России в ближайшее время собирается попросить российского лидера Владимира Путина не подписывать антитеррористический пакет законов, который уже окрестили «пакетом Яровой». Об этом сегодня, 29 июня, заявил журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он рассказал, что в СПЧ идет подготовка обращения к президенту. «Я думаю, что в самое ближайшее время это обращение будет готово и будет направлено главе государства», — сказал Федотов. Он отметил, что в обращении СПЧ будет просить главу государства не подписывать принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации антитеррористические законы. «Мы будем призывать не подписывать принятый пакет законов и рекомендовать Государственной думе вернуться к этому пакету уже на следующей сессии», — отметил Федотов.

Федотов считает, что «пакет Яровой» написан «второпях, на бегу», а для реальной борьбы с терроризмом «нужен хороший, точный закон, адекватный, конституционный».

В пакете законов, одним из авторов которого выступает депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая, слишком много внутренних противоречий считает Федотов.

«Он вызовет просто слишком много проблем, вместо того чтобы создать инструменты для реальной борьбы с терроризмом», — заключил глава СПЧ.