Ереван, 29 июня, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Армению и Турцию возобновить усилия по перемирию, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Турок дразнит голодающих армянский детей, показывая хлеб. 1915

В Ереване Штайнмайер заявил о необходимости исторической переоценки событий 1915−16 годов, которые он назвал «геноцидом».

Этот разбор должен «насколько можно дальше (продвинуться) в разговоре между Арменией и Турцией», отметил он.

В начале июня Бундестаг одобрил резолюцию о геноциде армян в Османской империи, что привело к резкому ухудшению немецко-турецких отношений.