МИД Германии призывает к перемирию между Арменией и Турцией
Ереван, 29 июня, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Армению и Турцию возобновить усилия по перемирию, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Турок дразнит голодающих армянский детей, показывая хлеб. 1915
В Ереване Штайнмайер заявил о необходимости исторической переоценки событий 1915−16 годов, которые он назвал «геноцидом».
Этот разбор должен «насколько можно дальше (продвинуться) в разговоре между Арменией и Турцией», отметил он.
В начале июня Бундестаг одобрил резолюцию о геноциде армян в Османской империи, что привело к резкому ухудшению немецко-турецких отношений.