Цхинвал, 29 июня, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов подписал указ о назначении нового посла Южной Осетии в Венесуэле. Эту должность второй раз занял Нарим Козаев, сообщает пресс-служба МИД.

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Ранее президент назначил Козаева послом республики в Никарагуа. Козаев был послом Южной Осетии в Никарагуа и Венесуэле с мая 2011 по июнь 2012 года.

«Указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Южной Осетии в Венесуэле президент подписал в понедельник, 27 июня», — сказали в МИД.

До февраля этого года эту должность занимал Даниел Тибилов.