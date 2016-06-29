Берлин, 29 июня, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с первой леди и грузинской делегацией уже прибыл в Берлин, сообщила 29 июня вечером пресс-служба президента Грузии.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

В первый день визита Георгий Маргвелашвили выступит в Фонде Конрада Аденауэра с докладом на тему «Европейский путь Грузии» и ответит на вопросы слушателей.

Официальные встречи в рамках визита президент Грузии проведет 30 июня. Его примет федеральный президент Йоахим Гаук. После встречи, которая пройдет во дворце Бельвю, президенты сделают совместные заявления для СМИ.

Запланированы встречи Георгия Маргвелашвили с канцлером Ангелой Меркель, президентами Бундестага и Бундесрата.

Крайне важным считает нынешний визит президента Грузии в Германию его секретарь по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе.

«Сегодня, когда Евросоюз имеет серьезные проблемы в связи с референдумом в Великобритании, крайне важно и актуально нахождение президента здесь и его встречи в Германии, чтобы в этой ситуации акцент не был перенесен с вопроса Грузии на другие вопросы и тематика Грузии осталась актуальной в европейской повестке дня», — пояснил значение визита Пхаладзе.