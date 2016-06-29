Ереван, 29 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 29 июня направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в Стамбуле 28 июня террористическим актом, который стал причиной нескольких десятков жертв и более сотни раненых.

George Redgrave Аэропорт Стамбул имени Ататюрка

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Серж Саргсян резко осудил этот террористический акт, выразил глубокое соболезнование семьям погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате двух взрывов, прогремевших накануне в международном аэропорту Стамбула, погиб 41 человек, 239 получили ранения.

Несмотря на отсутствие дипотношений между Арменией и Турцией, армянская сторона регулярно выражает соболезнования властям Турции, правда делает это на разном уровне и в разной форме.

14 марта, МИД Армении выразил соболезнования в связи с терактом в Анкаре, который произошёл днём ранее и унёс жизни 37 человек. Слова поддержки выразил тогда пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоке в Twitter.

А после теракта в Анкаре 10 октября 2015 г., когда погибли 86 человек, президент Армении Серж Саргсян выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, направив ему телеграмму соболезнования.