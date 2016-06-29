Москва, 29 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум. «Цветная революция» — составная часть гибридной войны. Одна из причин кризиса на Украине то, что информационно-культурное пространство страны находилось под контролем прозападных источников влияния. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания России Ольга Ковитиди уверена, что Майдан ожидает Украину еще не один раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

«Умело открытый заокеанскими «друзьями» ящик Пандоры, приведший Украину к государственному перевороту, развалу страны и утрате ее государственного суверенитета, сами украинцы закрыть смогут еще не скоро», — заявила сенатор на круглом столе на тему «Технологии противодействия «цветным» революциям и «управляемому хаосу», прошедшем 28 июня в Торгово-промышленной палате России.

Ковитиди отметила, что в новейшей мировой истории «цветные» революции стали известны как эффективный инструмент вмешательства во внутренние дела независимых государств. Только в последние годы ареной организованных протестных выступлений масс стали Грузия, Киргизия, Молдавия, Украина, некоторые государства Ближнего Востока, а также другие страны мира. Закономерным результатом такого манипулирования человеческим сознанием являлось свержение законного правительства и захват власти проамериканскими марионеточными режимами. В результате резко ухудшалось социально-экономическое положение населения, в отдельных странах возникали вооруженные конфликты и даже происходила дезинтеграция территорий суверенных государств. Характерным примером продвижения «управляемого хаоса» является нынешняя катастрофическая ситуация на Украине, которая стала «жертвой» известных событий на Майдане в 2013—2014 гг.

По мнению Ольги Ковитиди, «цветные» революции, являющиеся составной частью современных «гибридных войн», не являются каким-то новым явлением в мировой истории. История человечества свидетельствует о том, что внешнее вмешательство во внутренние дела независимых государств имело место с самых древних времен. Она обратила внимание, что наше Отечество не раз испытывало управляемые из-за рубежа агрессивные поползновения на государственные интересы. На Руси говорят: «предупрежден — значит вооружен». Именно потому так ценен исторический и современный опыт.

«Необходимо отметить, что «цветные» революции достигают своих целей при определенных условиях. Во-первых, когда заметно падает уровень жизни населения и, как следствие, возрастает разрыв между бедными и богатыми. При этом нарушаются гражданские права и свободы, не соблюдаются неписаные законы справедливости, чести и достоинства в обществе. Во-вторых, при прямой или косвенной поддержке извне умело провоцируются и организуются массовые антиправительственные протесты, другие подрывные действия, в том числе и теракты», — подчеркнула сенатор.

«В-третьих, — продолжила Ковитиди, — информационно-культурное пространство страны находится под внешним контролем, когда большинство национальных СМИ придерживаются единой идеологической линии, которую исповедуют ведущие мировые западные СМИ, осуществляющие активную агрессивную информационную пропаганду. В-четвертых, когда чиновники, являющиеся частью мировой элиты, способствуют началу явного или скрытого раскола среди элит. Существенным является появление так называемых агентов влияния, готовых в нужный момент открыто выступить на стороне оппозиции, наличие их во властных структурах на всех уровнях, в крупном бизнесе, общественных и научных институтах власти, в том числе в СМИ».

В частности, по ее словам, на Украине все эти основные условия проявились в полной мере. «В результате Украиной полностью утрачен национальный суверенитет, государственное управление перешло под полный контроль и управление ряда иностранных государств, с полным подчинением международным олигархическим кланам. Украина, истерзанная гражданской войной на юго-востоке, дефолтом и покрываемыми украинской властью террористическими организациями, такими как «Правый сектор» и «Меджлис», становится источником постоянной угрозы в центре Европы. Совершение диверсии на границе с Россией, в отношении Крымского федерального округа в ноябре 2015 года, приведших к аварийной остановке Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанций, создали реальную угрозу безопасности Европы в целом. Сегодня Украина представляет реальную угрозу не только для соседних государств, но и для всего мирового сообщества. Об этом необходимо заявлять в ООН, ОБСЕ, всем тем, кто реально обеспокоен проблемами безопасности, а не раздувать мыльный пузырь «русской угрозы», — отметила сенатор в своем выступлении.

Что надо делать, чтобы не допустить украинского сценария развития событий? Ведь сегодня и в России существует ряд вышеперечисленных предпосылок. Совершенно очевидно, что стабильный авторитет президента страны Владимира Путина позволяет России успешно противостоять в необъявленной гибридной войне, которая ведется в финансово-экономической, политико-дипломатической, информационно-культурной и военной сфере.

Существенным фактором, укрепляющим страну, будет консолидация интеллигенции, бизнеса, научных, политических элит вокруг президента. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют об острой необходимости внесения существенных корректировок и изменения экономического курса страны. Внешние вызовы и угрозы, в совокупности с внутренними проблемами и особенностями, свидетельствуют о необходимости перехвата стратегической инициативы в информационно-культурном противоборстве вокруг России, мобилизации населения на поддержку правильных действий властей, консолидации усилий гражданского общества в части проявления активной гражданской позиции по сохранению стабильности и безопасности страны.

Несомненно, по мнению сенатора, безопасность государства напрямую связана с информационной безопасностью: «Поэтому было бы целесообразно изучить вопрос создания альтернативной информационной системы «мягкой силы», с профессиональной подготовкой специалистов в области информационных войн со знанием иностранных языков. Решить эту актуальную задачу возможно на базе наших ведущих военных и гражданских вузов, в частности Военного университета, Московского лингвистического университета, используя опыт создания Военного института в 1974 году. Совершенно очевидно, что лишь комплексный и стратегически выверенный подход к проблематике «гибридных войн» и их производным поможет нам решить порождаемые ими вызовы и угрозы. Ведь лишь глупцы учатся на своих ошибках, умным достаточно горького опыта соседей».