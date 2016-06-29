«Майдан ещё не раз сотрясёт Украину»
Москва, 29 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум. «Цветная революция» — составная часть гибридной войны. Одна из причин кризиса на Украине то, что информационно-культурное пространство страны находилось под контролем прозападных источников влияния. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания России Ольга Ковитиди уверена, что Майдан ожидает Украину еще не один раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Умело открытый заокеанскими «друзьями» ящик Пандоры, приведший Украину к государственному перевороту, развалу страны и утрате ее государственного суверенитета, сами украинцы закрыть смогут еще не скоро», — заявила сенатор на круглом столе на тему «Технологии противодействия «цветным» революциям и «управляемому хаосу», прошедшем 28 июня в Торгово-промышленной палате России.
Ковитиди отметила, что в новейшей мировой истории «цветные» революции стали известны как эффективный инструмент вмешательства во внутренние дела независимых государств. Только в последние годы ареной организованных протестных выступлений масс стали Грузия, Киргизия, Молдавия, Украина, некоторые государства Ближнего Востока, а также другие страны мира. Закономерным результатом такого манипулирования человеческим сознанием являлось свержение законного правительства и захват власти проамериканскими марионеточными режимами. В результате резко ухудшалось социально-экономическое положение населения, в отдельных странах возникали вооруженные конфликты и даже происходила дезинтеграция территорий суверенных государств. Характерным примером продвижения «управляемого хаоса» является нынешняя катастрофическая ситуация на Украине, которая стала «жертвой» известных событий на Майдане в 2013—2014 гг.
По мнению Ольги Ковитиди, «цветные» революции, являющиеся составной частью современных «гибридных войн», не являются каким-то новым явлением в мировой истории. История человечества свидетельствует о том, что внешнее вмешательство во внутренние дела независимых государств имело место с самых древних времен. Она обратила внимание, что наше Отечество не раз испытывало управляемые из-за рубежа агрессивные поползновения на государственные интересы. На Руси говорят: «предупрежден — значит вооружен». Именно потому так ценен исторический и современный опыт.
«Необходимо отметить, что «цветные» революции достигают своих целей при определенных условиях. Во-первых, когда заметно падает уровень жизни населения и, как следствие, возрастает разрыв между бедными и богатыми. При этом нарушаются гражданские права и свободы, не соблюдаются неписаные законы справедливости, чести и достоинства в обществе. Во-вторых, при прямой или косвенной поддержке извне умело провоцируются и организуются массовые антиправительственные протесты, другие подрывные действия, в том числе и теракты», — подчеркнула сенатор.
«В-третьих, — продолжила Ковитиди, — информационно-культурное пространство страны находится под внешним контролем, когда большинство национальных СМИ придерживаются единой идеологической линии, которую исповедуют ведущие мировые западные СМИ, осуществляющие активную агрессивную информационную пропаганду. В-четвертых, когда чиновники, являющиеся частью мировой элиты, способствуют началу явного или скрытого раскола среди элит. Существенным является появление так называемых агентов влияния, готовых в нужный момент открыто выступить на стороне оппозиции, наличие их во властных структурах на всех уровнях, в крупном бизнесе, общественных и научных институтах власти, в том числе в СМИ».
В частности, по ее словам, на Украине все эти основные условия проявились в полной мере. «В результате Украиной полностью утрачен национальный суверенитет, государственное управление перешло под полный контроль и управление ряда иностранных государств, с полным подчинением международным олигархическим кланам. Украина, истерзанная гражданской войной на юго-востоке, дефолтом и покрываемыми украинской властью террористическими организациями, такими как «Правый сектор» и «Меджлис», становится источником постоянной угрозы в центре Европы. Совершение диверсии на границе с Россией, в отношении Крымского федерального округа в ноябре 2015 года, приведших к аварийной остановке Запорожской и Южно-Украинской атомных электростанций, создали реальную угрозу безопасности Европы в целом. Сегодня Украина представляет реальную угрозу не только для соседних государств, но и для всего мирового сообщества. Об этом необходимо заявлять в ООН, ОБСЕ, всем тем, кто реально обеспокоен проблемами безопасности, а не раздувать мыльный пузырь «русской угрозы», — отметила сенатор в своем выступлении.
Что надо делать, чтобы не допустить украинского сценария развития событий? Ведь сегодня и в России существует ряд вышеперечисленных предпосылок. Совершенно очевидно, что стабильный авторитет президента страны Владимира Путина позволяет России успешно противостоять в необъявленной гибридной войне, которая ведется в финансово-экономической, политико-дипломатической, информационно-культурной и военной сфере.
Существенным фактором, укрепляющим страну, будет консолидация интеллигенции, бизнеса, научных, политических элит вокруг президента. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют об острой необходимости внесения существенных корректировок и изменения экономического курса страны. Внешние вызовы и угрозы, в совокупности с внутренними проблемами и особенностями, свидетельствуют о необходимости перехвата стратегической инициативы в информационно-культурном противоборстве вокруг России, мобилизации населения на поддержку правильных действий властей, консолидации усилий гражданского общества в части проявления активной гражданской позиции по сохранению стабильности и безопасности страны.
Несомненно, по мнению сенатора, безопасность государства напрямую связана с информационной безопасностью: «Поэтому было бы целесообразно изучить вопрос создания альтернативной информационной системы «мягкой силы», с профессиональной подготовкой специалистов в области информационных войн со знанием иностранных языков. Решить эту актуальную задачу возможно на базе наших ведущих военных и гражданских вузов, в частности Военного университета, Московского лингвистического университета, используя опыт создания Военного института в 1974 году. Совершенно очевидно, что лишь комплексный и стратегически выверенный подход к проблематике «гибридных войн» и их производным поможет нам решить порождаемые ими вызовы и угрозы. Ведь лишь глупцы учатся на своих ошибках, умным достаточно горького опыта соседей».