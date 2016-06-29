Уфа, 29 июня, 2016, 21:01 — ИА Регнум. В Башкирии региональный список КПРФ возглавил пресс-секретарь партии, депутат Госдумы Александр Ющенко, список ЛДПР — депутат Госдумы Иван Сухарев. За депутатские мандаты в Госдуме по партийным спискам будут бороться 11 кандидатов от КПРФ и 8 кандидатов от ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Кроме Сухарева, в список ЛДПР вошли и координатор башкирского отделения ЛДПР Вячеслав Рябов, а также представители местного аппарата ЛДПР — Дмитрий Иванов, Аделя Салимова, Айгуль Ахметьянова, Эльза Гайсина, Вероника Ананьева и Вадим Сайфигалиев. Пятеро из них будут баллотироваться в одномандатных избирательных округах — Иван Сухарев в Белорецком, Вячеслав Рябов — в Благовещенском, Дмитрий Иванов — в Нефтекамском, Айгуль Ахметьянова — в Салаватском, Вероника Ананьева — в Стерлитамакском. По Уфимскому одномандатному округу утвержден Ренат Минниахметов.

«ЛДПР в Башкирии в 2011 году удалось получить один мандат, он достался уфимскому юристу Ивану Сухареву, — напомнил политолог Сергей Лаврентьев. — Надо отметить, что Сухарев времени зря не терял, оброс связями и сумел понравиться партийному боссу Владимиру Жириновскому. Некоторые перспективы у ЛДПР в Башкирии есть, за них могут проголосовать экзальтированные особы и своего рода маргиналы». Как считает эксперт, при определенных обстоятельствах ЛДПР «может посчастливиться получить один-два мандата, но не более того».

В первую тройку списка КПРФ кроме Ющенко также вошли заместитель председателя Госсобрания региона Вадим Старов, и первый секретарь башкирского рескома Юнир Кутлугужин. Также в число первой десятки вошли действующие депутаты Госсобрания — Ильгам Галин, Амир Рамов, Харис Шагиев, Сергей Колесников и депутат Уфимского горсовета Рустам Хафизов, а также первый секретарь Октябрьского райкома Уфы Ханиф Ахмедьянов. Таким образом, большинство кандидатов являются депутатами разного уровня и партийными функционерами.

Не обошлось и без варягов, ими оказались Богдан Павленко из Тульской области и Виктор Царихин из Подмосковья.

Александр Ющенко также баллотируется и по Уфимскому одномандатному округу, в Стерлитамакском округе за депутатский мандат будет бороться Вадим Старов, в Салаватском — Юнир Кутлугужин, в Нефтекамском — Ильгам Галин, в Благовещенском — Рустам Хафизов, а в Белорецком избирательном округе — Ханиф Ахмедьянов.

«Коммунисты рассчитывают на старшее поколение, взволнованное экономическими трудностями, привыкшее к дисциплине, — считает Лаврентьев. — Кроме того, могут сказаться визиты в Уфу и Стерлитамак лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также активное распространение коммунистами печатных материалов. При благоприятном раскладе коммунисты в республике смогут получить около 10% голосов избирателей и даже чуть больше».

На выборах в Госдуму в 2011 году КПРФ в Башкирии получила 2 мандата.