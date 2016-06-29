Калуга, 29 июня, 2016, 20:55 — ИА Регнум. С начала купального сезона 2016 года на водоемах калужского региона погибло 8 человек. Из них 6 мужчин и двое детей: мальчики 4 и 9 лет. В тот же период прошлого года в области также утонуло 8 человек, одного спасли.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, основными причинами гибели на воде остаются алкогольное опьянение и купание в не оборудованных местах.

В этом году в области открыто официально 36 пляжей и два планируется открыть дополнительно.

Между тем, в регионе более 500 водоёмов, в 7 муниципальных образованиях пляжей нет вообще. До сих пор не оборудованы спасательные посты в Тарусском, Козельском и Жуковском районах. Потому что в бюджете на это не заложены средства. Несколько спасательных постов организовано на водоёмах в Калуге.

«Я хотел бы предостеречь калужан, что выходя на отдых на воде, надо понимать, что вода — повышенный источник опасности. А если вы с ребенком, ни на минуту его не оставляйте», — заявил слушателям «Открытой студии» на «Радио России — Калуга» начальник отдела ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области Александр Падерин.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни следственными органами Калужской области проводится доследственная проверка по факту утопления 4-летнего мальчика в пруду, расположенном в селе Корекозево Перемышльского района. По предварительным данным, 26 июня ребенок и его родители находились на берегу пруда. В какой-то момент родители заметили исчезновение ребенка.

В ходе самостоятельных поисков взрослые обнаружили ребенка в воде в бессознательном состоянии. Мальчик был доставлен в районную больницу, однако спасти его не удалось. По предварительным данным смерть наступила от утопления в воде.