Нью-Дели, 29 июня, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Глава правительства Индии Нарендра Моди 27 июня 2016 дал своё первое интервью в режиме один на один частному индийскому телеканалуTimes Now. Интервью продолжительностью 85 минут в передаче Frankly Speaking брал главный редактор ведущего англоязычного телеканала страны Times Now Арнаб Госвами, который известен весьма агрессивной манерой задавать вопросы, но в данном случае Госвами удивил телезрителей тихим тоном и даже комплиментами по отношению к своему высокопоставленному гостю.

Флаг Индии

Помимо вопросов внутренней политики Индии, особое внимание в интервью было уделено выяснению внешнеполитической позиции Нарендры Моди. В самом начале интервью, отвечая на вопрос о проделанной на посту работе, Моди сказал: «вам сейчас необходимо оценить настоящее в сравнении с недавним прошлым, и в том вы найдёте яркое будущее». Моди отметил, что до него в Индии на протяжении 30 лет не было стабильного правительства. «Мир судит о правительстве нации на основе его положения в своём государстве, по тому, сколь сильно его слово в собственной стране», — сказал Моди, поблагодарив при этом народ своей страны за полученную им поддержку абсолютного большинства, что по его мнению сказалось уже внешнеполитически: «страны и мировые лидеры изменили своё отношение на встречу Индии».

В качестве другого важного момента в части внешней политики премьер-министр Моди заметил, что Индия несколько запоздала с пониманием прекращения двуполярности мира, когда внешняя политика была сосредоточена вокруг двух сверхдержав, и что в XXI веке мир стал «более взаимозависим и взаимосвязан», что «произошёл сдвиг парадигмы». «Сегодня мы строим отношения со странами всего мира. Величина уважения, с которым я подхожу к Саудовской Аравии, это такая же величина уважения, с которым я подхожу к Ирану. Величина уважения, с которым я говорю с Америкой, это такая же величина уважения, с которым я говорю с Россией», — пояснил Моди. Он особо отметил, что придерживаясь того принципа, что «малые страны так же важны, как и большие нации», он изменил и прежний подход Индии, по которому развитие отношений с меньшими нациями происходило в тени отношений с большими.

Отвечая на вопрос о сложных отношениях между Индией и Китаем, глава индийского правительства подчеркнул важность прямого контакта между ним и президентом Китая Си Цзиньпинем, подчеркнув, что правительство Моди заботится об интересах Индии и на компромисс за их счёт не идёт.

Учитывая, что, по мнению многих индийцев, США по прежнему поддерживают Пакистан, оказывая ему военное содействие, Моди не дал конкретного ответа на вопросы об этом, указав лишь, что к отношениям с США Индия подходит как независимое государство. По части же Пакистана Моди подчеркнул, что в нём есть разные силы и Индия взаимодействует лишь с демократическими из них, усилия в этом направлении продолжаются. «Нашей главной целью является мир», — сказал Моди, добавив при этом, что при агрессии с пакистанской стороны «солдаты моей страны имеют полную свободу отвечать любым необходимым способом, и они продолжат так поступать».