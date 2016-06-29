Рязань, 29 июня, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф обсудили инвестиционные проекты региона, госпрограммы и соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, рабочая встреча состоялась 29 июня в Центре развития бизнеса Рязанского отделения Сбербанка России.

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Олег Ковалев и Герман Греф обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и вопросы, касающихся совместной реализации на территории региона инвестиционных проектов, а также ряда государственных программ, направленных на поддержку предпринимательства, жилищного строительства в регионе, обеспечение семей жильем. Кроме того, шла речь о результатах работы в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Сбербанком России, которое было заключено в 2015 году на Петербургском международном экономическом форуме. Особое внимание было уделено кредитованию дефицита областного бюджета и расходов на погашение долговых обязательств.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что подобные рабочие визиты служат стимулом для укрепления взаимовыгодных отношений между банком и региональными и муниципальными органами власти. «Сбербанк в регионе стабильно работает, активно развивается, повышая качество оказания услуг. Он занимает ведущее место в финансовой системе Рязанской области, является основным кредитором как предприятий, так и населения. Мы будем рады, если наше взаимодействие будет развиваться, в том числе в работе по оказанию банком дистанционных услуг», — заявил Ковалев.

Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф отметил: «Мы очень довольны сотрудничеством. Здесь, в офисе Сбербанка для юридических лиц, видно, как наша совместная деятельность облегчает жизнь предпринимателям. Я нигде в России не видел такого большого потока клиентов, как в Рязани. Это говорит о том, что в регионе активно поддерживается деловая активность, и созданы хорошие условия для развития малого и среднего бизнеса». Как подчеркнул Губернатор Олег Ковалев, Рязанская область по оценке АСИ в прошлом году значительно улучшила позиции по созданию комфортных условий для бизнеса, регион имеет потенциал для дальнейшей эффективной работы.

По словам Германа Грефа, в настоящее время одной из важнейших задач Сбербанка России является минимизация непродуктивных временных затрат на посещение офисов банка. «Правительство РФ подготовило новый законопроект, который позволит многие услуги перевести в удаленный режим, — рассказал Греф. — Рязанская область в этом смысле очень продвинутая территория, и я думаю, что мы сможем оказывать комплексные услуги юридическим и физическим лицам». Он также отметил позитивные изменения в облике областного центра.