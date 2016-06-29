Лондон, 29 июня, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова пошли вверх после публикации данных о коммерческих запасов черного золота в США. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 29 июня.

shminhe.com Нефть

Министерство энергетики США обнародовало статистку коммерческих запасов нефти в стране. За неделю с 17 по 24 июня запасы упали на 4,03 млн баррелей, до 526,6 млн баррилей.

После обнародования статистики цены на нефть поползли вверх. На лондонской бирже ICE баррель североморской Brent вырос до $50,70.

Напомним, последний скачок на нефтяном рынке был связан с референдумом о выходе Великобритании из Европейского Союза. До Brexit цены на нефть держались на отметке $50−51 за баррель. После объявления о том, что большинство британцев проголосовали за выход из Евросоюза, нефть упала до $48,41 за баррель.