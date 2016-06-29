Бывший министр обороны Великобритании готов сменить Кэмерона
Лондон, 29 июня, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс выставит свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера страны после ухода Дэвида Кэмерона, передает BBC.
Chatham House
Лиам Фокс
Фокс станет вторым кандидатом, баллотирующимся на пост руководителя правящей консервативной партии. Ранее свою кандидатуру выдвинул министр труда и пенсий Стивен Крэбб.
Напомним, 24 июня действующий премьер-министр Кэмерон объявил о намерении уйти в отставку после того, как днем ранее большинство британцев поддержали выход королевства из Европейского союза.